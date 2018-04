SIP condena bloqueio às gráficas dos jornais ''Clarín'' e ''La Nación'' A Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP) condenou na noite de segunda-feira o bloqueio que grupos de sindicalistas e militantes kirchneristas realizaram nas portas das gráficas dos jornais Clarín e La Nación no sábado de madrugada, impedindo a saída dos caminhões com os exemplares para a distribuição nas bancas. O presidente da SIP, Gonzalo Marroquín, exigiu do governo da presidente Cristina Kirchner a adoção de "medidas imediatas para punir essas ações".