SIP denuncia prisão de jornalistas em Cuba A Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP) convocou a comunidade internacional, incluindo seus mais de 1.300 membros, para se mobilizar contra a perseguição indiscriminada a jornalistas independentes em Cuba, depois que 28 profissionais de imprensa foram indiciados em Havana, em uma nova onda de repressão. "O que estamos observando em Cuba é produto de anos de negligência internacional frente a um governo historicamente antidemocrático. É hora de levantar a voz e exigir a libertação desses jornalistas que deixam orgulhosos todos que têm o privilégio de exercer o jornalismo em sociedades civilizadas", declarou o presidente da SIP, Andrés García, do México. Em uma carta para o diretor-geral da Unesco, Koichiro Matsuura, a SIP exigiu a libertação imediata dos jornalistas presos durante a detenção em massa de 78 dissidentes. "Informamos a essa organização internacional de cultura e educação que os procuradores cubanos estão acusando os dissidentes de ´traição´ e ´revolta contra-revolucionária´, termos que visam a disfarçar o descontentamento do governo cubano com críticas e mostrar sua preferência (por táticas que) explicitamente aterrorizam seu próprio povo", observou García. Um pedido parecido foi apresentado ao Alto Comissário da ONU para Direitos Humanos, o brasileiro Sérgio Vieira de Mello. As ações do governo cubano provocaram protestos organizados pela União Européia, Sociedade Americana de Editores de Jornais (Asne, na sigla em inglês), e pelo AFL-CIO, o maior sindicato dos Estados Unidos. A polícia cubana confiscou computadores, máquinas de escrever, livros e arquivos contendo fotografias e textos jornalísticos. "Eles pegaram um rádio Sony como prova dos crimes cometidos na casa de Raúl Rivero (poeta e jornalista). Eles o acusaram de crimes como ter trabalhado como correspondente da agência France Presse e colaborado com a página cubana na Internet patrocinada pela SIP", relatou Andrés García, citando a acusação formal recebida pela entidade. A lista de acusações contra Rivero inclui "associações perigosas, desobediência a avisos oficiais e se opor ao governo", segundo as acusações formalizadas pelo procurador-geral de Cuba. García salientou que a comunidade internacional "não deve ficar de braços cruzados esperando as condenações desses jornalistas depois de julgamentos que certamente decidirão (que os acusados) são culpados, já que eles não desfrutam de direitos".