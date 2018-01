SIP faz acordo por liberdade de expressão Pela primeira vez, desde a criação da Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP), um país firmou acordo formal com a entidade pela liberdade de expressão da imprensa local. O governo da Guatemala entregou nesta segunda-feira, na Reunião de Meio de Ano da entidade, um documento assumindo a responsabilidade pela falta de empenho na investigação do desaparecimento da jornalista Ima Flaquer, ocorrido há mais de 20 anos. A SIP investiga o caso desde 1995. "É a primeira vez que se chega a uma solução amistosa sobre o assassinato de um jornalista", disse o presidente da SIP, Danilo Arbilla. No encerramento da reunião, nesta terça-feira, serão apresentadas novas propostas em defesa da liberdade de imprensa.