SIP promoverá 2011 como o ano mundial pela liberdade de expressão A Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) promoverá 2011 como o ano pela liberdade de expressão e uniu várias organizações dedicadas à liberdade de imprensa para conscientizar as pessoas sobre o direito à informação. Nas últimas semanas, a SIP recebeu o apoio de diversas organizações, entre elas o da brasileira Associação Nacional de Jornais (ANJ), da Associação de Entidades Jornalísticas Argentinas (Adepa), do Comitê para a Proteção dos Jornalistas e do Instituto Internacional da Imprensa.