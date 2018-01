Sirenes contra bombardeios soam em Bagdá Sirenes que são usadas para anunciar bombardeiros aéreos soaram na manhã desta quarta-feira em Bagdá, Iraque, depois que um avião não identificado sobrevoou a capital iraquiana. As sirenes tocaram por 10 minutos, mas não houve nenhuma reação de pânico da população. Uma pequena nuvem de fumaça foi vista no ar após a passagem do avião, mas nenhuma explosão foi escutada. Não há informações sobre a origem do avião. Bagdá não está em uma das zonas aéreas restritas, onde aviões britânicos e americanos patrulham a região. O fato acontece horas depois de duas equipes de inspetores de armas da ONU iniciarem a primeira missão no país em quatro anos. Uma das equipes se dirigiu para uma fábrica do complexo industrial militar iraquiana.