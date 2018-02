Síria acusa EUA de apoio a rebeldes

De acordo com a entrevista, feita no dia 5 de julho e que será exibida nesta noite, Assad também se recusou a renunciar, dizendo que ficaria para enfrentar o "desafio" que pelo qual a Síria passa. "O presidente não deve correr dos desafios e temos um agora na Síria", disse, falando em inglês. Ele também afirmou que não descartaria negociações com Washington.

Também neste domingo, o vice-ministro do exterior disse que forçar a renúncia e o exílio do presidente Bashar al-Assad seria uma "piada", alertando que um ataque contra a Síria seria "estúpido" e "catastrófico".

"O Irã apoia os planos de reforma de Assad e a ideia de forçá-lo ao exílio é uma piada", disse Hossein Amir Abdollahian. "Uma ação militar na Síria é improvável e, se acontecer, será estúpida. A Síria pode se defender sem a ajuda do Irã. Qualquer solução não política se provaria catastrófica para toda a região", disse.

O Irã é o principal aliado regional de Assad, fornecendo ajuda financeira e humanitária. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.