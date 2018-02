Síria acusa rebeldes de ataque químico que matou 25

Os rebeldes no norte da Síria negam a acusação do governo e responsabilizam as forças do regime pelo ataque com mísseis, realizado nesta terça-feira, contra a vila de Khan al-Assad, ao norte da província de Alepo.

De acordo com a Sana, 86 pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave. A agência publicou fotografias mostrando os atingidos, dentre eles crianças, em macas que parecem estar numa ala hospitalar. A Sana afirma que as vítimas foram levadas a um hospital da área de Alepo controlada pelo governo. As informações são da Associated Press.