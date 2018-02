Síria acusa rebeldes de atear fogo em poços de petróleo

A guerra civil na Síria abalou a infraestrutura do país e, depois de mais dois anos de conflitos, nem o regime do presidente Bashar Assad, nem os rebeldes parecem perto de uma vitória.

A agência de notícias estatal Sana informou que os rebeldes incendiaram os poços de petróleo na província de Deir al-Zour, causando a perda diária de 4,670 barris de petróleo e 53 metros cúbicos de gás natural. A agência acusou "terroristas", o termo usado pelo governo para se referir aos rebeldes, pelos atos.

Também neste domingo, o governo e a oposição culparam um ao outro pela morte de um grupo de pessoas perto da fronteira com o Líbano. As informações são da Associated Press.