Síria ajuda Hezbollah a conseguir mísseis, diz jornal

PARIS - A Síria ajudou a milícia radical libanesa Hezbollah a adquirir cerca de 40 mil mísseis, informa nesta terça-feira, 26, o jornal francês Le Figaro. Segundo o diário, Damasco desempenhou um importante papel na reposição do arsenal do grupo militante após a guerra contra Israel, em 2006.

O jornal informa que os EUA observam a suposta aliança entra a Síria e a milícia libanesa desde janeiro deste ano, quando os radares americanos encontraram 26 mísseis M-6002 - de médio alcance - na área entre Damasco e a fronteira da Síria com o Líbano.

Segundo o Le Figaro, o Hezbollah conta com aproximadamente 10 mil combatentes. O sistema de transporte de armamentos da milícia é dividido em três unidades. Um transporta armas e munições de Damasco às bases do Hezbollah perto da fronteira do Líbano com a Síria; a segunda leva tal carregamento para dentro do território libanês; e a última lida com o treinamento e a logística de combate.

Fotos de satélites tiradas em março do ano passado mostram que o Exército sírio tem uma base militar perto de damasco com mísseis Scud. As imagens também mostram os guerreiros do Hezbollah sendo treinados nesta base, mas o governo sírio nega dar apoio e armamentos à milícia.

A reportagem do Le Figaro, que cita funcionários do Ministério da Defesa francês e dos departamentos de inteligência de países ocidentais, mostra como a organização militar do Hezbollah se envolveu na Síria. O Hezbollah, considerado terrorista pelos EUA e por Israel, é apoiado pelo Irã.