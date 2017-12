Síria ameaça retaliar Israel em caso de novo ataque O ministro de relações exteriores da Síria disse que se Israel atacar o território do país novamente, o governo terá que realizar ?a vontade do povo?. A declaração é uma aparente ameaça de retaliação pelo bombardeio que Israel lançou contra um suposto campo de treinamento de terroristas perto de Damasco em 5 de outubro. ?Temos muitas cartas que ainda não jogamos. Não se esqueça que há muitos assentamentos israelenses no Golan?, disse o ministro sírio Farouk al-Sharaa em entrevista ao jornal inglês Sunday Telegraph. Ele se referia ao monte Golan. "Não estou exagerando?, disse al-Sharaa, ?estou descrevendo as coisas como elas podem acontecer?.