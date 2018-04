Síria anuncia 4 dias de trégua a partir de amanhã

DAMASCO - O exército da Síria anunciou nesta quinta-feira que iniciará amanhã um período de quatro dias de trégua em respeito ao feriado islâmico do Eid al-Adha.

Em um anúncio lido hoje na televisão estatal síria, o exército ressalvou que responderá se for atacado por rebeldes, assim como tentará impedi-los de reforçar posições e transportar suprimentos.

O período de quatro dias de trégua foi proposto pelo enviado internacional de paz Lakhdar Brahimi. Ele acredita que o cessar-fogo pode levar posteriormente a uma trégua mais longa e a negociações políticas entre governo e opositores armados. Apesar disso, grupos rebeldes rejeitam o cessar-fogo, sob a alegação de que não confiam nas promessas do governo do presidente Bashar Assad.

Estima-se que a guerra civil na Síria, iniciada em março do ano passado, já tenha resultado na morte de mais de 35.000 pessoas até agora. As informações são da Associated Press.