Síria apóia programa nuclear do Irã O primeiro-ministro da Síria, Naji Ottri, afirmou nesta quarta-feira que apóia o programa nuclear iraniano e que "potências influentes" ignoram a ameaça de Israel dispor de armamento atômico. Ottri, que se reuniu com primeiro vice-presidente iraniano, Parviz Davoudi, em Damasco, disse que a "a Síria apóia o direito do Irã de adquirir tecnologia nuclear com fins pacíficos e que o arsenal nuclear israelense representa um perigo e uma ameaça real para os países e povos da região". O governante sírio afirmou que apóia o processo político em andamento no Iraque e pediu o estabelecimento de um calendário para a retirada das tropas estrangeiras que garanta a segurança e a estabilidade do país.