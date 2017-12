Síria apresentará queixa ao Conselho de Segurança A Síria anunciou hoje que apresentará uma queixa contra Israel no Conselho de Segurança da ONU pelo ataque contra uma suposta base de treinamento de extremistas palestinos localizada próxima a Damasco. Uma declaração do Ministério de Relações Exteriores sírio assinala que uma "queixa urgente...deixará clara a posição" síria ante o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, e o Conselho de Segurança do organismo. George Jabbour, membro do Parlamento sírio, descartou uma resposta militar, assinalando que a Síria terá de tratar o tema de forma racional. "A opção militar tem condições, e uma delas é que deve ser benéfica" para o país, disse Jabbour. "As respostas militares nem sempre foram benéficas para a Síria", acrescentou. Funcionários de segurança impediram a imprensa de se aproximar do campo Ein Saheb, a cerca de 22 quilômetros ao noroeste de Damasco, que aviões de guerra israelenses atacaram hoje em represália pelo atentado suicida deste sábado em Haifa.