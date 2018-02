Síria: Assad diz que lamenta derrubada de avião turco

"O avião estava voando em um corredor aéreo usado três vezes no passado pela força aérea israelense", justificou o dirigente sírio, ao destacar que lamentava "100 por cento" o incidente, que alimentou ainda mais as tensões entre os dois antigos aliados.

Assad lamentou ainda as acusações da Turquia de que a defesa antiaérea síria derrubou deliberadamente o F-4 turco em missão de treinamento sobre o Mar Mediterrâneo. "Um país em guerra sempre atua dessa forma, o avião voava a uma altitude muito baixa e foi derrubado pela defesa antiaérea, que o tomou por um avião israelense, como um daqueles que atacaram a Turquia en 2007", afirmou Assad, ao apresentar as condolências aos familiares dos dois pilotos do avião, que seguem desaparecidos.

Logo após o incidente, o vice-primeiro-ministro da Turquia, Bulent Arinc, afirmara que a Síria "intencionalmente" derrubou o avião militar turco e abriu fogo contra um segundo avião que procurava pelos destroços do primeiro. Arinc disse que derrubar o jato foi um "ato hostil da mais alta ordem". As informações são da Dow Jones.