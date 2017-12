Síria cancela visita de Arafat na última hora O presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, foi obrigado a cancelar hoje aquela que seria sua primeira visita oficial à Síria em mais de oito anos, a pedido do governo Damasco. Arafat já havia chegado ao aeroporto de Amã, "quando recebeu um pedido dos sírios para adiar" a viagem, disse Attallah Khairi, uma das pessoas da equipe do líder palestino. A Síria não explicou o motivo do cancelamento da viagem nem quando o líder palestino poderá viajar àquele país. Arafat pretendia pedir o apoio do presidente sírio Bahser Assad na luta contra Israel. Os palestinos e a Síria têm mantido uma tensa distância e a viagem de dois dias só pôde ser marcada após intensa negociação e um encontro entre Assad e Arafat seria um marco.