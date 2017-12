Síria condena assassinato de ministro cristão libanês A Síria condenou o assassinato de Pierre Gemayel, proeminente político libanês anti-Síria, nesta terça-feira, classificando como um "crime desprezível". Gemayel, ministro da Indústria do Líbano, foi morto a tiros por um homem em um subúrbio de Beirute. Ele é o quinto libanês anti-Síria assassinado nos últimos dois anos. Muitos libaneses tem acusado Damasco de estar por trás dos crimes, alegação que a Síria nega. A agência estatal síria SANA denunciou o assassinato, citando um membro do governo sírio, como ela normalmente faz a relatar uma reação governamental. "Esse crime desprezível visa a destruir a estabilidade e a paz no Líbano", de acordo com a declaração citando o membro do governo, e afirmando o interesse da Síria na estabilidade, segurança e unidade libanesa.