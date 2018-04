Síria: confrontos em Homs e Deraa deixam 31 mortos Pelo menos 24 pessoas foram mortas nesta quinta-feira, no mais recente ataque do governo à sitiada cidade de Homs, segundo ativistas. As fontes acrescentaram que o número de vítimas deve aumentar. No total, segundo o Observatório Sírio pelos Direitos Humanos, foram mortas 31 pessoas na Síria nesta quinta-feira. Pelo menos sete soldados regulares do governo foram mortos em uma emboscada feita por desertores na província de Deraa, no sul do país. O Observatório, grupo opositor, afirma que dezenas de soldados ficaram feridos. Não foi possível confirmar as informações com fontes independentes.