Síria constrói base para mísseis, dizem diplomatas O governo da Síria indicou que construiu uma base que serviria para o lançamento de mísseis ou como centro de controle, disseram hoje diplomatas à Associated Press. A base teria sido construída no mesmo local de um suposto reator nuclear que foi bombardeado por aviões israelenses em 2007, prosseguiram as fontes diplomáticas lotadas na Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). A informação teria sido divulgada pelo chefe nuclear da Síria, Ibrahim Othman, durante uma reunião com a AIEA, subordinada à Organização das Nações Unidas (ONU). Os diplomatas conversaram com a AP sob a condição de anonimato.