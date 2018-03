Síria critica novo governo de Israel O novo governo do primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, vai continuar com a política de matar palestinos e encorajar Washington a lançar uma guerra contra o Iraque, afirmou a rádio estatal da Síria. O novo governo belicista de Israel foi empossado na manhã de hoje com o primeiro-ministro Ariel Sharon apresentando duras condições para abrir negociações com os palestinos, num aparente desafio às posições dos EUA para uma paz no Oriente Médio. No primeiro comentário oficial sírio sobre o novo governo israelense, a Rádio de Damasco afirmou: "Os membros do novo governo de Sharon assumiram a tarefa de continuar com a política de destruição e assassinato (de palestinos) na Cisjordânia e Faixa de Gaza e de encorajar a administração americana a lançar uma guerra contra o Iraque". A rádio comentou que Sharon irá usar uma possível guerra dos EUA no Iraque como pretexto para expandir assentamentos judaicos nos territórios palestinos e expulsar milhares de palestinos da Cisjordânia e Gaza. Ela advertiu que Israel também pode participar de alguma forma da guerra dos EUA no Iraque. "Ninguém pode acreditar que esse governo racista, extremista (de Israel) vai estender sua mão para a paz", acrescentou a rádio, que reflete a opinião do governo.