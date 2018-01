Síria declara-se pronta para diálogo com os EUA O governo da Síria recebeu com satisfação a notícia de que o secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, visitará o país e declarou-se preparado para o diálogo com Washington, com o objetivo de melhorar as relações bilaterais e obter a paz no Oriente Médio. Powell, que deverá chegar à região na sexta-feira para reuniões na Síria e no Líbano, disse ter planos de manter um diálogo "bom, forte e sincero" com líderes sírios sobre questões como apoio a organizações consideradas terroristas, desenvolvimento de armas de destruição em massa e o suposto abrigo concedido pela Síria a membros do regime de Saddam Hussein. O jornal estatal sírio Al-Thawra publicou nesta quarta-feira que a visita de Powell estabelecerá as bases para "uma nova era nas relações sírio-americanas que, esperamos, seja concentrada no trabalho em busca da paz". Veja o especial :