Síria diz estar envolvida em diplomacia discreta com os EUA O governo em Damasco informou que está engajado numa diplomacia discreta, construtiva, com os Estados Unidos, o que desmentiria o tom das acusações públicas de Washington, de que a Síria estaria abrigando integrantes do regime iraquiano derrubado e que possuiria armas químicas. "As coisas não estão tão ruins... Não acho que as declarações (dos EUA) sejam tão negativas como a mídia tenta apresentá-las e penso que os canais diplomáticos são mais discretos e muito mais construtivos", considerou a porta-voz do Ministério do Exterior, Bouthayna Shaaban. Nas últimas semanas, altas autoridades dos EUA, incluindo o presidente George W. Bush, acusaram a Síria de entregar materiais de guerra ao Iraque, abrigar autoridades iraquiana e do Partido Baath e permitir que combatentes sírios participassem da guerra contra a coalizão anglo-americana, levantado preocupação de que a Síria poderia ser o próximo alvo dos EUA depois da derrubada do regime de Bagdá. Ontem, o secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, amenizou a retórica da administração. "Não existe plano de guerra para... atacar ninguém mais, nem com o objetivo de derrubar sua liderança nem com o objetivo de impor valores democráticos", garantiu ele, apesar de ter reiterado acusações contra a Síria. Outras autoridades americanas, que pediram para não ser identificadas, disseram que a Síria tem ajudado com discrição na guerra contra a rede terrorista Al Qaeda e que não existe evidência de que a ajuda esteja diminuindo.