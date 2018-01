Síria diz que assentamento israelense inviabiliza a paz O governo da Síria disse que o plano israelense de expandir os assentamentos nas colinas de Golã, território tomado por Israel da Síria na guerra de 1967, destruirá todas as chances de paz entre os dois países, tecnicamente ainda em guerra. ?As novas medidas israelenses são uma expressão flagrante da oposição (de Israel) à paz e bloqueiam o caminho para qualquer esforço ou iniciativa rumo a uma paz justa e ampla para a região?, disse um porta-voz do governo sírio, segundo a agência de notícias estatal.