Síria diz que destruiu dois caças do Estado Islâmico A Força Aérea da Síria afirmou que destruiu dois caças roubados por radicais do grupo Estado Islâmico em operação na semana passada. O ministro da Informação, Omran al-Zoubi, em entrevista à uma rede de TV do país na noite da terça-feira, disse que os sírios bombardearam as aeronaves na base aérea de Jarrah, no leste da província de Aleppo.