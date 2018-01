Síria diz que Israel pagará "alto preço" por bombardeio O ministro do Exterior da Síria advertiu nesta segunda-feira que os ataques aéreos israelenses contra uma estação de radar síria no Líbano criaram um novo perigo para a região, levantando temores de uma nova escalada de violência no Oriente Médio. Em Jerusalém, Israel anunciou nesta segunda-feira um endurecimento de posição, afirmando que responsabilizará a Síria por ações guerrilheiras em sua fronteira com o Líbano. Farouk al-Sharaa disse a repórteres durante uma visita a Moscou que Israel irá "pagar um alto preço (por seus ataques), num momento conveniente e apropriado". Ele não entrou em detalhes. Três soldados sírios foram mortos e seis ficaram feridos no ataque, segundo oficiais libaneses. A Síria afirmou que um soldado foi morto. Israel culpou as guerrilhas do Hezbollah, apoiadas pela Síria, pelo aumento da tensão, afirmando que seu ataque aéreo na madrugada de segunda-feira contra uma estratégica estação de radar síria no interior do Líbano foi uma retaliação a um atentando guerrilheiro. Em Washington, a administração do presidente George W. Bush também responsabilizou o Hezbollah pela nova explosão de violência no Oriente Médio, mas não chegou a endossar a ação retaliatória israelense contra a posição do exército sírio no Líbano. A segurança foi intensificada após o ataque israelense. Oficiais de segurança impediram o acesso à estação de radar alvejada nas proximidades de Dahr al-Baidar, 35 km a leste de Beirute, nas áridas montanhas logo ao norte da rodovia que liga Beirute a Damasco, a capital síria. Repórteres também foram impedidos de se aproximar de um hospital militar próximo, para onde foram levados os soldados feridos. No local do ataque podia ser visto um caminhão capotado e um buldôzer limpando os destroços da estação de radar. A região é pontilhada de posições do Exército da Síria, que incluem estações de radar, tanques e blindados de deslocamento de tropas. Analistas disseram que é improvável que a Síria entre em confronto direto com Israel, mas Damasco poderia dar liberdade às ações da guerrilha. O Exército da Síria é carente de verbas e está muito atrás tecnologicamente do de Israel. Durante sua invasão do Líbano em 1982, Israel destruiu cerca de 300 tanques e 85 aviões MIG da Síria. O Hezbollah anunciou que continuará atacando as tropas israelense numa região disputada ao longo da fronteira. Num comunicado, a guerrilha prometeu "cortar a mão do inimigo que alcançar nosso território e nossos irmãos". O Hezbollah afirmou que Israel "carrega plena responsabilidade por esta estúpida agressão". Israel tem repetidamente advertido a Síria para deixar de dar apoio à guerrilha. Nesta segunda-feira, no Líbano, o presidente Emile Lahoud disse num comunicado que "este rumo pode levar a uma confrontação geral". Ele discutiu o ataque por telefone com o presidente sírio, Bashar Assad. O líder palestino Yasser Arafat e líderes do Egito, Jordânia, Catar, Arábia Saudita e da Liga Árabe expressaram temores semelhantes.