Síria diz que países do Oriente Médio têm direito a lutar O ministro da Informação da Síria, Mohsen Bilal, considera que os países agredidos por Israel têm "direito a lutar e resistir" e que a situação no Oriente Médio é a mesma de antes da invasão do Líbano. "Nossos países foram agredidos e nossos territórios, ocupados por Israel. Portanto, temos o direito de lutar e resistir até construir uma região de paz, livre de presença estrangeira e de ameaças e agressões", afirmou Bilal em entrevista publicada nesta terça-feira no jornal oficial cubano Granma. Bilal, que no domingo passado se reuniu com o presidente provisório de Cuba, Raúl Castro, indicou que "a região (o Oriente Médio) agora tem os mesmos problemas de antes da guerra contra o Líbano, com a tendência da administração americana de impor sua hegemonia na área". O ministro sírio afirmou que seu país está disposto a conversar com Israel, mas sobre a base da devolução das Colinas de Golã e da retirada das tropas israelenses dos territórios ocupados em 1967. "Estamos prontos para encontrar-nos com os israelenses na busca de uma paz que contemple sua retirada do sul libanês, do Golã sírio e dos territórios palestinos", disse. "Tel-Aviv deve reconhecer a esse povo seu direito a ter um Estado independente e aos refugiados, a voltar a sua pátria", acrescentou. Segundo Bilal, os "que agridem a Palestina e o Líbano, e usurpam seus territórios sabem bem que são os responsáveis pela situação de instabilidade da região". O ministro sírio destacou o "grave dilema político" que o Governo do primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, enfrenta após sua campanha militar no Líbano, para tentar desativar as facções da milícia xiita Hezbollah, e as divisões surgidas entre os membros do governo israelense que querem dialogar e os que não. "O presidente (da Síria), Bashar al-Assad, foi enfático na necessidade de construir um novo Oriente Médio sem as mãos dos EUA nem a agressão de Tel Aviv", disse Bilal, ao acusar os EUA de tentarem construir uma nova região como parte de seus planos de "dominação". "O Oriente Médio árabe deve ser um no qual se respeite nossa vontade, a da resistência, da libertação, do desenvolvimento social, econômico e político", afirmou Bilal.