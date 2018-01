Síria e Arábia são contra ataque dos EUA ao Iraque A Síria e a Arábia Saudita, parceiros dos Estados Unidos no Oriente, declaram hoje que "são contra qualquer agressão a qualquer Estado árabe e contra a guerra e apóiam as soluções políticas e diplomáticas". A declaração sobre o Iraque, emitida pela embaixada saudita na capital síria Damasco, ocorreu pouco antes da reunião entre o presidente sírio, Bashar Assad, com o príncipe herdeiro da coroa saudita, Abdullah, na cidade saudita de Jiddah. A Arábia Saudita declarou que não permitirá que os EUA usem seu território para um ataque contra o Iraque.