Síria é contra fim das sanções impostas ao Iraque A Síria anunciou que as sanções impostas ao Iraque não devem ser levantadas até que a ONU declare formalmente que o país não mais possui armas de destruição em massa, e acusou os Estados Unidos de tentarem explorar a riqueza petrolífera iraquiana. O jornal oficial do governo sírio publicou em editorial que a suspensão das sanções da ONU antes da verificação da ONU "daria aos Estados Unidos o direito de controlar o petróleo do Iraque e instalar o governo que considerar mais conveniente". O Conselho de Segurança (CS) da ONU está dividido com relação a quando e como encerrar as sanções. Os Estados Unidos querem encerrá-las de vez. A França, por sua vez, defende a suspensão limitada das sanções em setores como comércio, investimentos e embargo aéreo. O jornal oficial Syria Times, publicado em inglês, opinou que as autoridades americanas querem afastar a ONU de "todo papel significativo no pós-guerra iraquiano". De acordo com o diário, levantar as sanções antes de uma declaração formal da ONU sobre a ausência de armas de destruição em massa significaria "legalizar a invasão anglo-americana e lhes dar o direito de explorar o petróleo iraquiano". O jornal afirmou ainda que os Estados Unidos têm o "propósito oculto" de ocupar o Iraque. Veja o especial :