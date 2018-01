Síria e Irã não são alvos da coalizão, diz Straw O secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, Jack Straw, afirmou que os britânicos não participarão de nenhuma ação militar na Síria e no Irã. Em entrevista à rádio da BBC, Straw foi questionado sobre o temor provocado pela impressão dada por autoridades dos EUA de que a Síria e o Irã seriam os próximos da linha de ataque após a solução da questão iraquiana. "Isso me preocuparia se fosse verdade. Mas não é verdade e nós não teríamos quaisquer ligação com algo desse gênero", disse. Na sexta-feira, o secretário de Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, alertou a Síria a parar de enviar equipamentos militares ao Iraque. "Nós consideramos esse movimento como um ato hostil e vamos responsabilizar o governo sírio por esses embarques", declarou. A Síria negou que esteja ajudando o regime iraquiano, embora continue se opondo com veemência à guerra e tenha se solidarizado com o povo iraquiano, que está enfrentando uma guerra "ilegítima e injustificável". Veja o especial: