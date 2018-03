Síria e Líbano não enviarão seus chanceleres ao Cairo A Síria e o Líbano informaram nesta sexta-feira que não enviarão seus chanceleres à uma reunião de emergência convocada para amanhã no Cairo pela Liga Árabe. Ambos os países serão representados por seus delegados permanentes na entidade, que é formada por 22 países. A decisão de Beirute e de Damasco de não enviar seus ministros das Relações Exteriores é um aparente sinal de desacordo entre os países árabes sobre como responder às recentes incursões israelenses nos territórios palestinos. A reunião foi convocada para discutir uma resposta à ofensiva israelense. Segundo a agência de notícias oficial da Síria, o chanceler sírio, Farouk al-Sharaa, não viajará ao Cairo em protesto contra a não implementação de resoluções definidas em uma recente cúpula da Liga Árabe em Beirute. As resoluções exigem o fim das relações com Israel e o boicote de produtos israelenses "em solidariedade ao povo palestino". Um alto funcionário do governo libanês confirmou a informação de que o chanceler Mahmoud Hammoud não comparecerá à reunião da Liga Árabe, mas não especificou o motivo.