Síria e Líbano querem relações diplomáticas, diz Sarkozy O presidente francês Nicolas Sarkozy, que reuniu-se hoje com o presidente sírio Bachar Assad e o presidente libanês Michel Suleiman em Paris, afirmou que os dois países vão abrir embaixadas em seus respectivos países. Suleiman disse que quer estabelecer laços diplomáticos com o país vizinho. O presidente libanês declarou que não se deve falar em normalização das relações entre o Líbano e a Síria porque a situação "é completamente normal". "Estou muito satisfeito com as relações entre os dois países", disse Suleiman. A Síria e o Líbano não mantêm embaixadas formais em seus respectivos países desde que conquistaram a independência nos anos de 1940. O líder sírio, porém, se mostrou mais cauteloso. No mês passado, Assad declarou que estabelecer laços diplomáticos com o Líbano seria possível se um gabinete de unidade nacional fosse formado em Beirute. Esse governo, que incluiria membros do Hezbollah (um aliado sírio), foi formado na sexta-feira, após semanas de discussões. Sarkozy declarou após a reunião que o líder da Síria está fortemente determinado a estabelecer laços diplomáticos com o Líbano. O presidente francês também informou que visitará a Síria em setembro, marcando o fim do esfriamento das relações entre os dois países. Em comunicado conjunto, França e Síria afirmaram que o presidente francês "saudou a forte determinação do presidente sírio de estabelecer relações diplomáticas com o Líbano." Durante coletiva de imprensa, Sarkozy anunciou que o estabelecimento de embaixadas em Beirute e Damasco estava em discussão. No entanto, Assad pareceu um pouco mais reticente sobre a rapidez com a qual o plano poderia avançar. O líder sírio e o presidente libanês discutiram a questão, mas ainda precisam definir os próximos passos a tomar.