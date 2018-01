Síria elogia declarações positivas de Bush O ministro do Exterior sírio, Farouk al-Sharaa, saudou nesta segunda-feira declarações positivas do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, sobre a Síria, afirmando que seu país quer diálogo e não confronto com Washington. Al-Sharaa também disse que a Síria fechou suas fronteiras com o Iraque e que qualquer um que queira entrar em seu país precisa de um visto. Os comentários de Al-Sharaa foram feitos um dia depois de Bush ter elogiado sinais de que a Síria havia começado a atender exigências americanas de cooperação contra o derrubado regime de Saddam Hussein. As declarações assinalam um significativo esfriamento de recentes tensões entre os dois países, que surgiram após os EUA terem acusado a Síria de estar abrigando membros do deposto governo de Saddam. As acusações, negadas por Damasco, levaram a especulações de que a Síria poderia se tornar o próximo alvo militar de Bush. Al-Sharaa falou em entrevista coletiva ao lado da chanceler espanhola, Ana Palacio, depois de ela ter se reunido por duas horas com o presidente sírio, Bashar Assad. Palacio, cujo país mantém boas relações com Damasco e Washington, enfatizou que a Síria não está sofrendo ameaça militar dos EUA. Segundo a agência oficial de notícias síria, Sana, Assad disse a Palacio que a Síria "apóia soluções que garantam os interesses dos árabes em todos os seus países, especialmente as resoluções de legitimidade internacional". Assad e Palacio sublinharam a necessidade de as Nações Unidas terem "um papel ativo e positivo na paz e em questões de segurança internacionais", de acordo com a Sana. "A Síria aceitará qualquer coisa que os palestinos aceitem", teria adiantado Assad a Palacio, referindo-se ao conflito israelense-palestino, divulgou a Sana. Veja o especial :