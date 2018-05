Síria enfrenta tiroteio conforme Exército fecha cidade

O ativista Mazen Darwish disse que as forças de segurança parecem ter avançado contra manifestantes que estavam reunidos em Banias hoje. Ele disse que pelo menos quatro tanques foram levados à cidade, aparentemente para proteger a refinaria de petróleo.

Darwish citou moradores da região, mas as informações não puderam ser confirmadas de maneira independente. O governo adotou várias restrições à cobertura jornalística e muitos repórteres foram detidos e expulsos do país.

"Existem manifestações por toda a cidade e as pessoas estão gritando contra o regime", disse Haitham al-Maleh, advogado de 80 anos e ativista de direitos humanos que passou anos como prisioneiro político na Síria.

A Síria vem vivendo manifestações há mais de três semanas e elas crescem a cada semana, pedindo por reformas no regime autoritário do presidente Bashar Assad. Mais de 170 pessoas foram mortas.

Assad disse hoje que o país está "avançando na estrada de reformas abrangentes", noticiou a agência de notícias estatal SANA. Nas últimas semanas, Assad respondeu aos protestos tanto com força quanto com concessões limitadas que não foram suficientes para acalmar o movimento. As informações são da Associated Press.