Síria espera novo governo nos EUA para tratar com Israel O presidente da Síria, Bashar Assad, disse hoje que seu país deseja avançar nas discussões com Israel, mas que isso talvez seja improvável em razão do atual governo norte-americano. Segundo o presidente, o atual governo dos Estados Unidos não tem "interesse" na paz no Oriente Médio e a Síria "está aguardando pela próxima administração". Assad diz que deseja manter negociações indiretas com Israel para dar "o próximo passo", iniciar conversações diretas. Mas, observou, as condições para isso ainda não foram estabelecidas. Agora, a Turquia é a mediadora das discussões indiretas. O presidente sírio disse durante coletiva de imprensa em Paris, hoje, que deseja que a França e os Estados Unidos contribuam para os esforços de paz. As declarações de Assad foram feitas na véspera da Cúpula União Européia - Mediterrâneo, evento que deve reunir 43 países, inclusive Israel.