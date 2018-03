Síria está pronta para dialogar sobre paz com Israel

Uma importante autoridade síria disse nesta terça-feira, 12, que Damasco está pronta para começar diálogos de paz com Israel sem qualquer precondição. "Síria está pronta para negociações e pronta para a paz baseada nos princípios de Madri (conferência de paz) e de resoluções internacionais (ONU) sem condições", disse o ministro assistente de Relações Exteriores, Ahmad Arnous. Diálogos oficiais de paz entre Israel e Síria foram suspensos indefinidamente em janeiro de 2000. A Síria queria certificações de que Israel se retiraria das Colinas de Golã e desistisse de estender seu território até o Mar da Galiléia. Os israelenses se recusaram a atender ao pedido e insistiram que assuntos de segurança e normalização deveriam ser explicados antes. Nos meses passados, autoridades sírias, incluindo o presidente, Bahar Assad, repetidamente disseram que estão prontos para concluir os diálogos de paz com Israel. No sábado, o ministro dos Transportes, Shaul Mofaz, disse que Israel ainda não recebeu uma resposta da Síria a suas propostas para retomar negociações de paz, em declarações à rádio pública israelense. Entretanto, a ministra grega do Exterior, Dora Bakoyannis, disse a repórteres nesta terça-feira que conversando com Assad, enviou uma clara mensagem do governo de seu país sobre a necessidade de encorajar todas as partes envolvidas a se incluírem em um novo processo de paz para o Oriente Médio. Bakoyannis, que estava em Israel antes de ir à Síria, não quis comentar sobre o entrave de paz entre os dois países.