Síria estabelece relações diplomáticas com Líbano O presidente da Síria, Bashar Assad, formalizou hoje a decisão de estabelecer relações diplomáticas com o Líbano. A agência estatal síria de notícias confirmou o fato, informando que a medida foi anunciada em um decreto. A agência SANA informou também que será estabelecida uma embaixada da Síria no Líbano pela primeira vez desde a independência dos dois países, na década de 1940. O decreto da Assad, divulgado pela SANA, não menciona a abertura da embaixada nem fornece outros detalhes. O Líbano e a Síria chegaram a um acordo em abril para retomar as relações diplomáticas, durante uma visita do presidente libanês a Damasco. Políticos libaneses críticos à Síria pediam há tempos o restabelecimento de relações diplomáticas, medida avaliada por eles como uma forma de Damasco reconhecer a soberania libanesa.