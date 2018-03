Síria garante à Rússia que não usará armas químicas

Em entrevista concedida à Associated Press, o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia disse que Moscou mantém contato com o governo da Síria para garantir que o arsenal de armas químicas do país continue seguro e não caia nas mãos de extremistas.

No início da semana, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, advertiu que seu governo interviria na guerra civil síria caso o governo usasse ou deslocasse suas armas de destruição em massa.

Gatilov afirmou que a Rússia, um dos principais aliados externos de Damasco, está de acordo com os EUA no que diz respeito a impedir que as armas químicas sírias sejam usadas no conflito. As informações são da Associated Press.