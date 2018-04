Síria: grupo opositor diz que 47 foram mortos em Homs O Observatório Sírio pelos Direitos Humanos disse que disparos de morteiros mataram 47 civis nesta sexta-feira na cidade síria de Homs e que outras dez pessoas foram mortas em confrontos em outros pontos do país. Segundo a entidade, morteiros disparados pelo governo atingiram o distrito de Al Khalidiya, em Homs, cidade que tem sido o foco dos mais intensos combates desde o início do levante contra o regime do presidente Bashar Assad.