Síria ignora plano de paz e ataca Homs

No domingo, os integrantes da Liga Árabe concordaram em pedir à Organização das Nações Unidas (ONU) o envio de uma força de paz para a Síria, onde segundo ativistas mais de 6 mil pessoas já morreram vítimas da brutal repressão contra opositores, iniciada em março do ano passado.

O governo do presidente Bashar Assad rejeitou a iniciativa.

Poucas horas depois do anúncio da decisão da Liga Árabe, tropas de Assad voltaram a atacar Baba Amr, reduto rebelde na sitiada cidade de Homs, informou o Observatório Sírio pelos Direitos Humanos, grupo sediado em Londres.

"A vizinhança de Baba Amr tem sido alvo de ataques esporádicos desde as 5h (3h em Brasília) realizados pelo Exército sírio", disse o grupo em comunicado enviado à agência France Presse.

Forças do governo também invadiram casas e detiveram pessoas em Basra al-Sham, na província de Deraa, berço da revolta.

"Ocorreram violentos confrontos entre desertores e soldados que invadiram Lajat (também na província de Deraa) e detiveram as mães de quatro dissidentes", informou o Observatório.

Um funcionário do governo disse que a Síria está determinada a esmagar a dissidência, independentemente das iniciativas da Liga Árabe, segundo informações divulgadas pela agência oficial de notícias Sana.

"A decisão não vai impedir o governo sírio de cumprir suas responsabilidades de proteger seus cidadãos e restaurar a segurança e a estabilidade", disse o funcionário, cujo nome não foi divulgado.

"A Síria rejeita decisões que são uma flagrante interferência nos assuntos internos do país e uma violação à sua soberania nacional."

Ativistas disseram que as forças de Assad mataram pelo menos 500 pessoas em Homs desde que começaram a atacar a cidade com uma barragem de bombas, morteiros e granadas propelidas por foguete em 4 de fevereiro. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.