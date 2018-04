Síria intensifica ataques a Homs e 5 civis são mortos

O governo mantém o bombardeio ao bairro de Baba Amr, em Homs, que está sob ataque há mais de duas semanas. Rami Abdul-Rahman, líder do grupo de ativistas Observatório Sírio dos Direitos Humanos, com base no Reino Unido, disse esperar que o governo tente retomar o bairro. Segundo o grupo, os bombardeios desta segunda-feira mataram cinco civis.

Muitos sírios chamam o bairro de a "Misrata da Síria", uma referência à cidade líbia em que rebeldes lutaram contra um cerco brutal do governo por semanas e conseguiu ter um papel crucial na deposição do ditador Muamar Kadafi no ano passado. "A perda humana será enorme se o governo retomar Baba Amr", disse Abdul-Rahman. No Líbano, oficiais de segurança disseram que pelo menos três sírios feridos foram levados para tratamento na cidade de Chtoura, vítimas dos ataques em Baba Amr.

Os conflitos entre rebeldes e as forças sírias têm se intensificado e os opositores conseguiram tomar pequenos territórios no norte, assim como partes da província de Homs. O país parece cada vez mais caminhar para uma guerra civil. As informações são da Associated Press