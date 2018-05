Síria: metade do mundo está contra o país, diz chanceler O ministro das Relações Exteriores da Síria, Walid al-Moallem, disse nesta terça-feira que "metade do mundo" está conspirando contra seu país, logo após os países árabes do Golfo Pérsico informarem que estão retirando seus observadores da missão da Liga Árabe. A Arábia Saudita anunciou na segunda-feira a retirada dos seus observadores. O chanceler sírio sugeriu que a repressão aos opositores continuará, ao dizer que o governo de Damasco tomará todas as medidas necessárias para defender o país do caos.