Síria não reconhecerá governo dos EUA no Iraque A Síria anunciou hoje que não reconhecerá nenhum governo militar estabelecido pelos EUA no Iraque. "Um governo militar no Iraque será uma ocupação", disse a porta-voz da chancelaria síria, Buzaina Shaaban. Ela acrescentou que "internacionalmente, apenas se reconhecem os governos eleitos pelos povos". Ela também qualificou de infundadas as acusações de que soldados sírios estão colaborando com o Exército iraquiano na atual guerra e garantiu que o governo está fazendo de tudo para impedir que os voluntários sigam para o Iraque. Veja o especial :