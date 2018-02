Síria nega acusação de uso de armas químicas

"Primeiro de tudo, eu quero confirmar que as declarações do Secretário de Estado norte-americano e do governo britânico são inconsistentes com a realidade e uma mentira descarada", afirmou Zohbi, em entrevista publicada no site da estatal russa RT.

"Quero enfatizar mais uma vez que a Síria jamais usou isso - não só por causa da sua adesão às lei internacionais e às regras de conduta de guerra, mas devido a questões humanitárias e morais", disse Zohbi, em comentários que foram publicados em inglês no site. As informações são da Dow Jones.