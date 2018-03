Síria nega ser responsável por ataques na Turquia

O ministro da Informação da Síria, Omran al-Zoubi, disse que a Turquia é responsável "por tudo o que acontece na Síria e pelo o que ocorreu na Turquia ontem", acusando Istambul de facilitar a entrada de "terroristas" na Síria. O regime sírio constantemente descreve os rebeldes que lutam para retirar Bashar al-Assad do poder como terroristas.

Al-Zoubi fez também uma das mais duras críticas pessoais ao primeiro-ministro da Turquia, exigindo que Recep Tayyip Erdogan "deixe o poder como assassino e açougueiro".

Neste sábado, 11, o ministro do Interior da Turquia, Muammer Guler, disse que grupos ligados ao regime do presidente sírio estão por trás das explosões dos carros-bomba. As explosões ocorreram em Reyhanli, que fica a apenas alguns quilômetros da principal passagem de fronteira que dá acesso à Síria. As informações são da Associated Press.