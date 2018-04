Síria: Ocidente quer desestabilizar país por geopolítica

Há quase um ano o governo do presidente sírio Bashar Assad tenta esmagar a revolta, que no início era pacífica, mas que tornou-se uma rebelião violenta quando o regime intensificou sua repressão. Países ocidentais, como os Estados Unidos, condenaram a repressão de Assad e os métodos cada vez mais sangrentos do governo para tentar debelar a revolta. O governo sírio diz que luta contra "gangues e terroristas" armados.

As informações são da Associated Press.