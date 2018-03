Síria: Oposição acusa governo de perpetrar massacre

Bayda é uma cidade sunita próxima da cidade costeira de Banias. O movimento rebelde sírio é dominado pelos sunitas. Bayda, no entanto, fica no coração da comunidade alawita, uma facção do xiismo que compõe a espinha dorsal do governo sírio.

Um vídeo amador supostamente feito depois da matança mostra os corpos de pelo menos sete homens e meninos sobre poças de sangue em frente de uma casa enquanto mulheres choram ao redor deles.

O massacre teria ocorrido ontem, segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, grupo de oposição com sede em Londres.

Ontem à noite, a agência estatal de notícias da Síria informou que o exército promoveu uma incursão em Bayda. Segundo o despacho, diversos "terroristas" morreram e metralhadores foram apreendidas, assim como fuzis e outras armas.

A guerra civil síria vem ganhando tom sectário nas últimas semanas. Grupos sunitas e xiitas têm protagonizado confrontos perto da fronteira com o Líbano ao mesmo tempo em que grupos extremistas islâmicos que lutam ao lado dos rebeldes injetam fervor radical no conflito. As informações são da Associated Press.