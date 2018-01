Síria ordena saída de diplomatas iraquianos A Síria ordenou a saída de diplomatas iraquianos do país, informou a MSNBC, citando autoridades norte-americanas. A rede de notícias norte-americana não deixou claro se o país expulsará diplomatas que estavam no país antes da guerra no Iraque ou se ainda autoridades do regime de Saddam Hussein que teriam fugido para a Síria. Em outro movimento que busca atenuar a tensão gerada pelas reiteradas acusações dos Estados Unidos contra o país, a porta-voz do ministério das Relações Exteriores da Síria disse não acreditar que as declarações das autoridades norte-americanas são tão negativas quanto a imprensa mostrou. Separadamente, o ministro das Relações Exteriores, Farouq al-Shara, disse que o governo deseja assinar um tratado, sob supervisão das Nações Unidas, para que todo o Oriente Médio de desfaça de armas de destruição em massa. "As coisas não são tão ruins assim. Não acredito que as declarações sejam tão negativas como a mídia tenta apresentá-las e acredito que os canais diplomáticos são mais tranquilos e mais construtivos", disse Bouthayna Shaaban. "Na verdade, vejo estas declarações por um tom positivo. O objetivo é encaminhar e conversar sobre as questões e não ameaçar", disse. Veja o especial :