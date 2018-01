Síria pede fim da ocupação anglo-americana no Iraque O governo sírio pediu à comunidade internacional para que realize os esforços necessários para pôr um fim ao que definiu como "ocupação anglo-americana" do Iraque e colocar os iraquianos em condições de eleger seu governo. Na primeira reação oficial depois da queda do governo de Saddam Hussein, em um comunicado difundido em Damasco por um porta-voz oficial, o governo sírio afirma também que "a Síria ratifica o compromisso mais absoluto para garantir a unidade e a integridade territorial do Iraque". Veja o especial :