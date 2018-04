Síria pode ser resolvida sem ação militar, diz Obama

O presidente disse que uma solução negociada para a Síria é possível. Ele defendeu a forma como seu governo tem tratado da questão da violência em território sírio e disse que os Estados Unidos tem sido "implacáveis" em exigir que o presidente Bashar Assad deixe o poder.

Mas a resolução apoiada por Obama no Conselho de Segurança foi vetada no final de semana por Rússia e China. O texto da resolução apoia o plano da Liga Árabe que tem como objetivo fazer com que Assad tome a direção de uma transição pacífica para a democracia. As declarações do presidente foram feitas durante o programa "Today" da emissora de televisão NBC. As informações são da Associated Press