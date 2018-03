Síria quer diplomacia plena com Líbano, diz chanceler O ministro do Exterior da Síria, Walid al-Moallem, disse hoje que o seu país está determinado a estabelecer relações diplomáticas plenas com o Líbano, pela primeira vez desde que os dois vizinhos ganharam a independência da França, há mais de 60 anos. O chanceler sírio fez o anúncio após uma reunião com o presidente do Líbano, Michel Suleiman, em Beirute. A Síria e o Líbano não têm embaixadas completas nas suas capitais desde 1943, quando o Líbano ficou independente, e desde 1945, quando a Síria ficou independente. Em 1976, durante a Guerra Civil Libanesa, tropas sírias invadiram o país vizinho e ocuparam partes do Líbano por quase 30 anos.