Síria quer realizar plebiscito para nova constituição, diz Rússia

MOSCOU - O Ministro russo de Relações Exteriores, Serguei Lavrov, disse, nesta terça-feira,7, que o governo do presidente Sírio Bashar al-Assad elaborou uma nova constituição e que realizará um plebiscito para abrir caminho ao pluripartidarismo na Síria

"O presidente sírio disse que, nos próximos dias, se reunirá com a comissão que desenvolveu o projeto. O trabalho está terminado e agora será anunciado o plebiscito sobre o documento", disse Lavrov.

No dia 10 de janeiro, Assad afirmou que no início de março faria um referendo sobre uma nova constituição. A comissão que elaborou o documento prevê limitar o mandato presidencial a dois períodos de sete anos, de acordo com informações do jornal Al Watan, sem especificar se essa reforma se aplicaria a Assad, que conclui um segundo mandato em 2014.

Ainda de acordo com o ministro o presidente sírio disse que está disposto a dialogar com todas as forças políticas do país. Os dois se encontraram nesta terça-feira em Damasco. "Está claro que os esforços para acabar com a violência devem ser acompanhados pelo diálogo de todas as forças políticas. Hoje, recebemos a confirmação do presidente sírio de apoiar este trabalho", afirmou Lavrov à imprensa russa.

Lavrov, que chegou hoje à capital síria para manter consultas com Assad, disse ainda que o líder do país árabe pediu ajuda "para influenciar os grupos opositores até que se estabeleça o diálogo". "Seguiremos trabalhando com os diversos grupos da oposição, mas aqueles que têm mais influência sobre eles também devem fazer isso", salientou o chanceler russo.

Com agências de notícias.